Число трудовых мигрантов в Москве за пять лет выросло почти на 6%

Общее число трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Москву, за последние пять лет увеличилось на 5,5%. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, столица дает россиянам возможности для собственной профессиональной реализации.

«В 2021 году приехавших в Москву на работу составило 1,5 миллиона человек», — сказал он.

Пуртов отметил, что за аналогичный период в остальные регионы России переехали работать всего 12 тысяч человек.

«Эти данные свидетельствуют об эффективной работе города по созданию необходимых условий для жизни и труда», — заключил чиновник.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мария Шемелина выступила с предложением нанимать на строительные работы граждан Северной Кореи.