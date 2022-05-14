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    14 мая 2022, 10:59

    Число трудовых мигрантов в Москве за пять лет выросло почти на 6%

    Максим Зинкин

    Общее число трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Москву, за последние пять лет увеличилось на 5,5%. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

    По его словам, столица дает россиянам возможности для собственной профессиональной реализации.

    «В 2021 году приехавших в Москву на работу составило 1,5 миллиона человек», — сказал он.

    Пуртов отметил, что за аналогичный период в остальные регионы России переехали работать всего 12 тысяч человек.

    «Эти данные свидетельствуют об эффективной работе города по созданию необходимых условий для жизни и труда», — заключил чиновник.

    Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мария Шемелина выступила с предложением нанимать на строительные работы граждан Северной Кореи.