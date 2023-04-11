Общество 11 апреля 2023, 09:51 Число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось в 2022 году на 1,3 млн человек РБК: в 2022 году число трудящейся молодежи в России сократилось на 1,3 млн человек РИА «Новости»

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Количество работников моложе 35 лет на рынке труда в России сократилось на 1,3 миллиона человек с декабря 2021 года по декабрь 2022-го, сообщил РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Ранее такое снижение фиксировали по итогам 2020 года, прошедшего под знаком пандемии.

За последний год, по информации экспертов, больше всего (на 724 тысячи человек) сократилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет. Этот показатель составляет 7,2 миллиона человек.

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Менее активное «вымывание» с рынка труда произошло в возрастной категории 30–34 лет. Их количество составило 10,7 миллиона человек, снизившись на 524 тысячи. Сокращение численности занятых в 2022 году также зафиксировали среди специалистов в возрасте 20–24 лет — до 3,2 миллиона (−87 тысяч человек).

Авторы исследования полагают, что основная причина старения рабочей силы — демографическая. На рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, за последние 10 лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 35,6%, или на 5,9 миллиона человек. Еще один фактор, который мог сказаться на снижении числа молодых работников, — отток населения.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина отметила, что молодых сотрудников особенно не хватает во всех бизнесах с наймом массового персонала, а также в производстве, строительстве, добыче сырья, нефтегазовой отрасли и IТ.