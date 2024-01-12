Общество 12 января 2024, 11:15 Число специалистов туристической отрасли в Москве за год выросло на четверть Сергунина: за 2023 год число специалистов туриндустрии в Москве выросло на 25% Freepik

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В Москве за прошлый год на четверть увеличилось число специалистов в области туризма. Сейчас каждый 14-й сотрудник занят в этой сфере, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, власти способствуют повышению их квалификации, а также предоставляют программы для обучения молодежи.

Так, в прошлом году запустили проект «Школа гостеприимства». Гиды, туроператоры, отельеры, представители агентств, работающие с деловыми путешественниками, смогут пройти бесплатные пятинедельные курсы. После завершения учебы выпускникам вручат удостоверение о повышении квалификации.

Наиболее востребованным стал практикум «Основы маркетинга и продвижения». Он позволит освоить онлайн- и офлайн-каналы продаж, соцсети и другие инструменты для продвижения турпродуктов.

Также в 2023-м заработал интенсив по привлечению молодежи в сферу гостеприимства «Твой старт в туризме». В нем уже приняли участие свыше 2,1 тысячи студентов 95 московских вузов и колледжей.

В Москве в 2019 году зафиксировали рекордный внутренний турпоток. В минувшем году он увеличился на 22%, а количество бизнес-поездок возросло на 28%.