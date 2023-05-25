Общество 25 мая 2023, 08:08 Число созданных в России IT-компаний увеличилось на 17% с начала года ТАСС: в России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% с начала года РИА «Новости»

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Число новых зарегистрированных бизнесов в IT-отрасли за первые четыре месяца нынешнего года увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное исследование компании «Деловая среда» и медиахолдинга Rambler&Co.

«В сравнении с аналогичным периодом 2022 года сфера IT увеличилась на 17% и вновь стала номером один по приросту новых бизнесов», — уточнили в результатах исследования.

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Лидером в стране по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стала Москва, на втором месте — Санкт-Петербург. Также в топ-5 вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край.

На Кубани зафиксировали самую высокую долю молодых предпринимателей — 59%. В Москве 57% бизнесменов в IT-сфере — старше 35 лет.

Ранее гендиректор АНО «Цифровая экономика», экс-глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко назвал самые востребованные IT-специальности.