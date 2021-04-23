Число сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в России не изменится, несмотря на дипломатический конфликт между странами. Об этом заявили в чешском МИД.

«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге — прим. ред.) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]», — сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk.

Он сообщил, что в посольствах в Москве и Праге будут работать по 32 сотрудника.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Чехия заявила о причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года в Врбетице. После этого Прага выслала 18 дипломатов РФ. Россия в свою очередь выслала 20 диппредставителей. Москва назвала обвинения в свой адрес голословными. НАТО поддержал позицию Чехии и призвал бороться со «злонамеренными действиями» на своей территории.

МИД Чехии 21 апреля вызвал российского посла и потребовал отменить высылку из Москвы 20 своих дипломатов. В случае, если Россия откажется исполнять это требование, число дипломатов пообещали уровнять. Однако РФ не стала выполнять ультиматум. После этого Прага пригрозила выслать до конца мая из своей страны еще 63 диппредставителей из России. В ответ на это российский МИД потребовал от Чехии сократить штат дипмиссии в Москве. Мария Захарова подчеркнула, что Чехия встала на путь разрушения отношений.