Число смертельных ДТП выросло в Москве

Руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, что с начала года в столице увеличилось количество аварий со смертельным исходом. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 14,9%.

При этом Нефедова добавила, что жители Москвы стали реже нарушать правила дорожного движения. За эти полгода было зарегистрировано 315 случаев нарушения ПДД, в то время как за аналогичный период прошлого года — 318 случаев.

Всего за текущий год на Московской кольцевой автодороге произошло 259 аварий.