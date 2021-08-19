Число смертей от ковида вновь снизилось в России

В России за сутки от ковида погиб 791 человек. Всего с начала пандемии зафиксировали 173 700 летальных исходов. За 24 часа прибавилось 21 058 новых больных. Такую информацию опубликовали в оперативном штабе.

Новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах. У 1863 человек не было симптомов. Всего с начала пандемии число людей, подхвативших коронавирус, составляет 6 684 531. Больше всего случаев выявили в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563) и Подмосковье (949).

В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее одной тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. В регионе с начала пандемии сделали 10 690 733 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне в России зафиксировали 799 смертей среди зараженных коронавирусом. До этого в течение недели этот показатель превышал 800. За последние 24 часа больше всего летальных исходов пришлось на Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

За сутки выздоровели 24 017 человек. Всего число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 5 963 054. Лидерами по выпискам стали Санкт-Петербург (5355), Москва (2805) и Московская область (1679).