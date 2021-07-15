Число смертей от ковида в России третий день подряд бьет рекорды

В России за сутки погиб 791 человек — это новый максимум с начала пандемии. Всего погибших стало 146 069 человек. За 24 часа выявили 25 293 новых случая заражения коронавирусом.

С учетом новых данных общее число заболевших ковидом в России составляет 5 882 295 человек в 85 регионах. Среди новых заражений 3016 россиян не имели симптомов COVID-19.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (5237), Подмосковье (2444) и Санкт-Петербурге (1954). По количеству смертей антирейтинг возглавляет Петербург — 108. Также большие показатели смертности в Москве, Иркутской и Нижегородской областях.

За сутки выздоровели 21 493 человека. Общее число успешно поборовших ковид теперь составляет 5 278 976. В лидерах по лечению Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В Московской области с начала пандемии сделали 9 488 360 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на продолжительный рост числа больных, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что мир находится еще в начале новой волны пандемии.