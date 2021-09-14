Число смертей от ковида резко выросло в России

В России за сутки скончался 781 человек с подтвержденным ковидом, это на 10% больше по сравнению с предыдущим днем, когда зафиксировали 719 летальных исходов. За 24 часа выявили 17 837 случаев COVID-19 в 85 российских регионах. У 1148 пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (+1609), Санкт-Петербурге (+839) и Московской области (+796). Всего в стране с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 7 176 085 человек.

За сутки выздоровели 15 907 человек, скончался 781 больной. Общее количество выздоровевших после ковида в стране увеличилось до 6 418 033 человек. За весь период эпидемии от COVID-19 скончались 194 249 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 977 176 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее предупредил о том, что в осенний период ситуация с коронавирусом может обостриться на фоне сезонных болезней. По его прогнозам, новая волна не будет сильнее летней и может продлиться два-три месяца.

Врачи и российские власти рекомендуют россиянам сделать прививку от коронавируса. По последним данным, в стране полностью вакцинированы 39,8 миллиона человек.