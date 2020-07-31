Число смертей от COVID-19 в России приблизилось к 14 тысячам

В России от COVID-19 за сутки скончались 161 человек. С начала эпидемии коронавирус унес жизни уже 13 963 наших соотечественников. Всего зараженных выявили 839 981.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 5482 жителей России, из них у 25,5% болезнь протекала бессимптомно. Из больниц выписались 8755 пациентов, теперь выздоровевших 638 410.

В Москве выявили 695 больных с COVID-19, в Свердловской области — 210, в Ханты-Мансийском автономном округе — 171. У петербургских врачей стало на 159 больных больше. В пятерку регионов по выявленным случаям вновь вернулась Московская область, где коронавирус подтвердили у 150 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 31 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 28,1 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделано 303 тысячи исследований. Врачи наблюдают за состоянием 257 813 человек из-за подозрения на COVID-19.

Одно из разработанных в России лекарств прошло первый этап международных исследований. По их результатам «Полиоксидоний» признали безопасным при лечении пациентов с COVID-19.

Перенесших коронавирусную инфекцию после выписки ждет двухнедельная постинфекционная изоляция. Затем, по рекомендации Минздрава, их должны отправлять на санаторно-курортное лечение.

Специалисты напоминают, что риск заразиться вирусом есть до сих пор. Поэтому ношение маски и соблюдение социальной дистанции по-прежнему необходимы.