Число смертей из-за COVID-19 в России впервые превысило 300 случаев

По числу смертей из-за COVID-19 минувший день снова стал рекордным. Летальных случаев зафиксировано 317. Болезнь унесла жизни уже 24 952 человек.

В России за сутки из больниц выписали 10 952 человек, которые вылечились после коронавируса. Всего поправившихся теперь 1 096 560. С начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 1 447 335 жителей РФ.

За последние 24 часа в стране стало на 15 700 инфицированных больше. Наличие SARS-CoV-2 выявили у жителей 85 регионов. У четверти из них — у 25,9% — отсутствовали клинические проявления болезни.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве подтвердили 4389 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 684, в Московской области — 466. Со вторника в регионе вступили в силу новые ограничения. Нижегородская область находится на четвертом месте списка с 332 заболевшими, а Ростовская — на пятом (+305 выявленных инфицированных).

На 21 октября в России, уточнили в Роспотребнадзоре, сделали более 55,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. За сутки проведено 496 тысяч анализов. Медики наблюдают за состоянием 321 488 пациентов, у которых коронавирус пока только подозревают.