Число случаев заражения коронавирусом в России перевалило за 850 тысяч

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России. Оказалось, что за 1 августа в стране выявили 5427 новых случая заражения этим типом вируса.

664 человека оказались больны COVID-19 в Москве. А всего в России за все время пандемии зарегистрировали 850 870 зараженных.

Число выявленных случаев в этот раз превысило количество выписавшихся. За сутки в России избавились от коронавируса 3649 человек, среди них — 761 москвич. А за весь период побороть вирус и болезнь смогли 650 173 человек.

За минувшие 24 часа зафиксировали 70 смертей от COVID-19. Из них 12 человек — москвичи. За весь период пандемии коронавируса скончались 14 128 россиян.

Накануне министр здравоохранения России анонсировал возможное начало вакцинации от коронавируса в октябре этого года. Первыми, по его словам, будут прививать врачей и учителей. А пока лекарства от коронавируса нет, власти просят людей не забывать про средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.