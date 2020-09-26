Число выявленных случаев СОVID-19 снова выросло в России за сутки

Коронавирусную инфекцию за последние 24 часа выявили у 7523 россиян. Также за сутки в стране выздоровели 6004 человека, умерли — 169. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии медики зарегистрировали 1 143 571 случай новой инфекции. Выписали за это время 940 150 человек, а скончались — 20 225.

Ранее в Москве объявили о рекордном за три с половиной месяца росте заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом. Также увеличилось число госпитализаций, за сутки в больницы поступили 830 горожан.

Накануне мэр Москвы призвал руководителей компаний отправить сотрудников на удаленку, особенно это касается людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Также Собянин порекомендовал пенсионерам и беременным не выходить на улицу без надобности.

Однако в Роспотребнадзоре заверили, что сейчас в стране второй волны нет. Больше половины россиян считают, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не должен стать поводом для строгого карантина в России.