Число выявленных случаев СОVID-19 снова выросло в России за сутки
Всего за время пандемии медики зарегистрировали 1 143 571 случай новой инфекции. Выписали за это время 940 150 человек, а скончались — 20 225.
Ранее в Москве объявили о рекордном за три с половиной месяца росте заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом. Также увеличилось число госпитализаций, за сутки в больницы поступили 830 горожан.
Накануне мэр Москвы призвал руководителей компаний отправить сотрудников на удаленку, особенно это касается людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Также Собянин порекомендовал пенсионерам и беременным не выходить на улицу без надобности.
Однако в Роспотребнадзоре заверили, что сейчас в стране второй волны нет. Больше половины россиян считают, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не должен стать поводом для строгого карантина в России.