facebook_pixel
    11 декабря 2021, 12:50

    Число случаев отравления подростков наркотиками в России выросло на 60%

    Ольга Назаркина

    За последний год число случаев отравления наркотиками среди подростков в России выросло на 60%. Об этом заявил замглавы Управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД РФ Вячеслав Батурин.

    Число случаев отравления подростков наркотиками в России выросло на 60%

    Статистику об употреблении наркотических веществ он привел, выступая на Всероссийском патриотическом форуме, сообщил ТАСС.

    «Пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», — сказал Батурин.

    По его данным, общее количество отравлений наркотиками среди россиян составляет около семи тысяч в год. Он подчеркнул, что на фоне этого первоочередной задачей правоохранителей является сокращение таких случаев.

    «Когда мы говорим о тех рисках, которые есть для молодежи, — это навязывание тех моделей, которые характерны для более прозападной мысли, и это видим не только мы, но и медики», — добавил Батурин.

    В качестве примера он привел предложения лечить наркозависимых наркосодержащими препаратами, открывать кофешопы. По мнению замглавы управления ГУНК МВД, такие идеи не могут способствовать развитию страны и молодежи.