Число случаев отравления подростков наркотиками в России выросло на 60%

За последний год число случаев отравления наркотиками среди подростков в России выросло на 60%. Об этом заявил замглавы Управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД РФ Вячеслав Батурин.

Статистику об употреблении наркотических веществ он привел, выступая на Всероссийском патриотическом форуме, сообщил ТАСС.

«Пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», — сказал Батурин.

По его данным, общее количество отравлений наркотиками среди россиян составляет около семи тысяч в год. Он подчеркнул, что на фоне этого первоочередной задачей правоохранителей является сокращение таких случаев.

«Когда мы говорим о тех рисках, которые есть для молодежи, — это навязывание тех моделей, которые характерны для более прозападной мысли, и это видим не только мы, но и медики», — добавил Батурин.

В качестве примера он привел предложения лечить наркозависимых наркосодержащими препаратами, открывать кофешопы. По мнению замглавы управления ГУНК МВД, такие идеи не могут способствовать развитию страны и молодежи.