Число случаев коронавируса в российской армии увеличилось до 960

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля этого года установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», — приводит агентство сообщение ведомства.

Также указывается, что в госпиталях Минобороны под наблюдением врачей находятся 327 пациентов, а в изоляторах по месту службы — 217, в больницах — восемь, дома — 408 человек.

По последним данным, в России COVID-19 заразились уже более 93 тысяч человек, скончались 867 пациентов, восьми тысячам удалось вылечиться.

Ранее сообщалось, что курсанты Нахимовского военно-морского училища заразились коронавирусом. Положительные тесты оказались у 31 из 155 кадетов.