Число случаев гибели детей на пожарах увеличилось в России

В России с начала года число гибели детей при пожарах увеличилось. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по оперативным сведениям, зафиксирован рост гибели детей на пожарах. При этом наибольшее количество погибших детей в возрасте до 10 лет — свыше 80% от общего количества», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

По данным спасателей, основными причинами гибели детей при пожарах становятся отравление токсичными продуктами горения. Эти возгорания возникали в результате нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Кроме того, неосторожное обращение с огнем становится причиной более трети пожаров. В пресс-службе предупредили, что наибольшим рискам возникновения пожаров подвержены дома из дерева и бруса, а также ветхое жилье.

Чтобы предотвратить пожар, необходимо в доме установить автономные пожарные извещатели, которые многодетным семьям выделяют бесплатно. За четыре года установлено свыше 445 тысяч таких аппаратов.