Число случаев COVID-19 в России снова превысило отметку в 21 тысячу после недолгого спада

После небольшого спада накануне коронавирус снова пошел в атаку. За сутки российские медики выявили 21 608 случаев COVID-19. Общее число заражений составило 1 858 568, сообщил оперативный штаб.

За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусом умерли 439 человек. За все время пандемии с марта COVID-19 унес жизни 32 032 пациентов.

18 811 за сутки вылечились от болезни. Число победивших COVID-19 достигло 1 388 168.

Первые пять мест по числу выявленных за день и ночь случаев заболевания занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Архангельская области с показателями +5997, +1667, +729, +421 и +340 соответственно.

Ситуация с пандемией в России сложилась трудная. В 17 регионах практически не осталось свободных инфекционных коек. Правительство велело местным властям исправить ситуацию и восполнить резерв коечного фонда до понедельника.

Повторная вспышка коронавируса произошла в сентябре. Власти регионов снова ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. В России сейчас действует всеобщий масочный режим. Пожилых отправили в изоляцию, а часть работающего населения — на удаленку.