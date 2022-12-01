Общество 01 декабря 2022, 17:54 Число сельхозпроизводителей сократилось с 2016 года на треть

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Количество крестьянских хозяйств с 2016 года по 2021 сократилось на треть. Об этом рассказала глава крестьянского хозяйства Наталья Анушкевич.

По мнению эксперта, работа в отрасли сельского хозяйства осложняется постоянной поломкой техники, недостатком рабочей силы и тяжким физическим трудом. Анушкевич подчеркнула, что для начинающих фермеров в настоящий момент существуют различные меры господдержки по получению земли и выделению денежных средств.

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По данным РИА ФАН, новичкам в этой отрасли в первую очередь необходимо понять, куда будет поставляться их продукция.

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