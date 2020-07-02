Число сделанных тестов на COVID-19 превысило 20 млн в РФ

С начала эпидемии коронавируса в России проведено более 20,1 миллиона тестов. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Таким образом РФ вышла на второе место по числу проведенных тестов на коронавирусную инфекцию. В частности, анализы сдали и люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Только за последние сутки проведено 316 тысяч тестов. Всего под медицинским наблюдением в стране находятся 286 647 человек.

Ведомство опубликовало топ-15 регионов с наибольшим числом проведенных исследований. На первом месте Москва с 4 093 533 тестами, на втором — Санкт-Петербург (1 447 994), на третьем — Московская область (1 039 604).

В пятерку вошли Свердловская область (565 633), Краснодарский край (485 049). Более 300 тысяч тестов сделали в Нижегородской, Тюменской, Самарской, Челябинской областях, а также в Башкирии, Татарстане, Красноярском крае. Топ-15 закрыли Воронежская область (279 805) и Ямало-Ненецкий АО (273 950).

Всего в России, по последним данным, выявили более 661 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели свыше 428 тысяч, умерли 9683.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице почти 1,5 тысячи переболевших сдали плазму крови.