Количество самозанятых в России может вырасти до пяти-шести миллионов человек к 2024 году. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На сегодняшний день мы уже достигли количества трех миллионов человек, которые в режиме самозанятых трудятся. <…> В горизонте 2024 года количество самозанятых граждан будет пять-шесть миллионов», — процитировал министра «Интерфакс».

По словам Котякова, порядка 30% предпринимателей являются людьми молодого возраста. В будущем число таких бизнесменов будет расти. Причем больше половины молодежи планируют работать на себя.

«На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженного с работой на фрилансе, генерация каких-то продуктов, услуг», — отметил глава Минтруда.

Он добавил, что за последние годы молодых людей стало меньше почти на 13 миллионов человек. Если в 2007 году насчитывалось 35 миллионов человек, то сейчас в стране живет 22,5 миллиона молодых людей.