Число самозанятых в Москве за полгода выросло на 70%

В среднем число самозанятых растет на 20-25 тысяч человек в месяц. За первые шесть месяцев статус самозанятых в Москве получили 130 тысяч местных жителей.

Поступления в бюджет столицы от налога на профессиональный доход в первом полугодии 2020 года достигли 663 миллионов рублей. Это на 34% превышает показатель за весь 2019-й.

Получить статус самозанятого можно с 1 января 2019 года в столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. С 1 января 2020-го его ввели еще в 19 регионах, а с 1 июля распространили на всю страну, добавило ИА RNS.

Специальный налоговый режим для самозанятых предусматривает льготную налоговую ставку в 4% при получении доходов от физических лиц и 6% — с юридических. Граждане могут работать без регистрации ИП, а также предоставлять отчетность и использовать кассовую технику. При этом ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.