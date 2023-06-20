Общество 20 июня 2023, 17:18 Число самозанятых на Ямале выросло почти на 40% за год

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Количество людей на Ямале, которые платят налог на профессиональный доход, увеличилось на 40% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент занятости населения региона.

Отмечается, что на сегодняшний день в округе зарегистрировано более 16 тысяч самозанятых. Как сообщил сайт «Ямал медиа», в основном они работают в сферах красоты, фотографии и образования.

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Отмечается, что прошлым летом на Ямале было зарегистрировано чуть более 11,5 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.