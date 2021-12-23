Число регистрируемых браков увеличилось в России за 2021 год

За текущий год в России было зарегистрировано на 140 тысяч браков больше, чем за прошлый. Об этом написал RT со ссылкой на данные Минюста.

В ведомстве посчитали, что за девять месяцев 2020 года количество регистрируемых браков составило 581 320, а за такой же период 2021 года — 721 077 браков.

Помимо возросшего числа браков в России, за этот период возросло и число разводов. За девять месяцев текущего года оно составило 481 176. В ведомстве отметили, что это почти на 80 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.