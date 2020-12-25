Число регистрируемых браков снизилось в России в 2020 году

«За девять месяцев 2020 года по состоянию на 1 октября на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака», — приводит RT данные ведомства.

В прошлом году зарегистрировали 719 тысяч браков, 458 тысяч семейных пар развели. В августе Росстат подсчитал число разводов в России после самоизоляции. Это антиковидное ограничение плохо повлияло на семьи: в июне зарегистрировали 45 тысяч разводов Это в два с половиной раза больше, чем в мае.

Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова рассказала, сколько времени до брака встречаются пары в России. По ее словам, от начала любовных отношений до заключения брака проходит около трех лет. Панфилова уверена, что это позволяет укрепить отношения и сделать их более серьезными и стабильными. Молодежь сейчас реже женится по любви с первого взгляда.