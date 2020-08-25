Число разводов выросло в России после самоизоляции

Согласно «Информации о социально-экономическом положении России», в период с января по июль 2020 года число расторгнутых браков оказалось на 34,7% меньше, чем в аналогичный период в 2019 году — 220,7 тысячи против 297 тысяч.

Но, как показывает статистика по месяцам, разводов было меньше непосредственно в период самоизоляции и других ограничительных мер, которые связаны с эпидемией коронавируса.

Небольшое снижение можно было увидеть в марте, а пик падения произошел в апреле. Тогда зарегистрировали всего 13,8 тысячи разводов (53,7 тысячи было в 2019-м). В мае, когда ограничения все еще действовали, а больше трети месяца оказалось нерабочими днями, число разводов увеличилось (19 тысяч).

Замруководителя Росстата Павел Смелов подтвердил газете «Известия», что такая тенденция действительно была.

«Правда, и тут есть одно но. Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — объяснил он.

Представитель Росстата добавил, что полная картина по разводам станет понятна только к концу года.

Меньше всего расторжения браков в первом полугодии было в республиках Северного Кавказа, Туве, Северной Осетии — Алании. Больше всего — в Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Калининградской, Амурской и Магаданской областях.

Ранее СМИ писали о звездных парах, которые развелись или расстались после самоизоляции. Среди них — Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков.