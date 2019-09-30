Число работающих мам с маленькими детьми увеличилось в России

«Рост числа работающих мам с детьми до 6 лет за последние 10 лет вполне обоснован и может быть аргументирован целым рядом причин. Важным аргументом для работающих молодых мам выступает „страх“ и „неуверенность“ в сохранении своих профессиональных знаний, навыков и умений после „затяжного“ отпуска», — заявила Наталья Садовникова.

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Она отметила: после получения образования большинство женщин стремятся построить карьеру, реализовать себя с профессиональной точки зрения. В последние годы стало больше возможностей для удаленной работы. Профессор отметила, что такой вариант занятости становится все популярнее, в нее вовлекаются все больше специальностей и сфер деятельности.

«Кроме того, возможность работать при наличии маленьких детей является одним из существенных факторов улучшения финансового положения семьи, способствует увеличению ее бюджета и некоторой финансовой независимости, к чему, как правило, и стремятся молодые семьи», — добавила эксперт.

По ее словам, вряд ли все мамы с детьми дошкольного возраста в ближайшие годы будут работать. Важен индивидуальный подход: состояние здоровья детей и отношения в каждой семье.