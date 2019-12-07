Число пунктов выдачи паспортов увеличат в Ростовской области

В Ростовской области увеличат количество пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. До конца 2019 года таких пунктов в области будет восемь. Сейчас работают шесть.

«Сейчас работают шесть пунктов. Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — подтвердил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Его слова привел ТАСС.

Перекрыть воздух украинцам вкрай. Или как Киев борется с «утечкой» населения в Россию Подробнее

Новые пункты выдачи паспортов в упрощенном порядке планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково. Открытие новых пунктов связывают с увеличением числа заявок от жителей народных республик на получение российского гражданства в упрощенном порядке. По мнению парламентария, число таких заявок впредь будет только увеличиваться.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, российские паспорта в упрощенном порядке получили более 170 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик. Некоторые из них получили паспорта и уехали домой.

Указ, который позволяет получать жителям Луганской и Донецкой областей российское гражданство в упрощенном порядке, президент России Владимир Путин подписал 17 июля 2019 года. С того времени число специализированных отделений МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке, выросло до шести. Теперь их будет восемь.