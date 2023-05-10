Общество 10 мая 2023, 17:01 Число приехавших в Крым на поездах туристов выросло за майские праздники на 42% ТАСС: «Гранд сервис экспресс» за майские праздники перевез в Крым 54 тысячи пассажиров РИА «Новости»

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За майские праздники пасажироперевозки в Крым составили 54 тысячи человек, что больше показателя аналогичного периода 2022 года на 42%. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«В период с 28 апреля по 9 мая в Крым перевезли 54 тысячи пассажиров. Всего в сторону Крымского полуострова — 78 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении компании.

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За майские праздники 2022 года этот показатель составит 36 тысяч человек в Крым и 55 тысяч пассажиров в сторону полуострова. Общий прирост составил 42%.

«Всего в грядущем летнем сезоне ожидаем около 2,5 миллиона пассажиров на полуостров», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее стало известно, что с 26 мая между Москвой и Феодосией начнут курсировать поезда. Маршрут пролегает через Ростов-на-Дону. В Крыму будет несколько остановок: Владиславовка, Семь Колодзей, Багерово и Керчь Южная — Новый парк.