Число преступлений в России за 10 лет снизилось почти на четверть

В России 10 лет назад началась реформа правоохранительных органов, которая превратила милиционеров в полицейских. Месте с новым названием изменилась и статистика. За это время число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%.

Раскрываемость убийств достигла 95,6% (против 86,5% в 2010 году), сообщила газета «Известия», а грабежей — 76,9%. Количество погибших от преступных посягательств за 10 лет сократилось почти в два раза. Заметно улучшилась ситуация с аварийностью на дорогах. Число зарегистрированных ДТП за 10 лет уменьшилось на 27,3%, а количество погибших в ДТП — на 39,2%.

Среди населения уровень доверия к полиции повышается, заметили социологи. В рейтинге открытости федеральных министерств МВД России находится на третьей строчке из 21 возможных.

Свыше ¾ всех преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, разоблачаются и выявляются благодаря действиям подразделений собственной безопасности.

Главным вызовом на сегодняшний день в МВД назвали рост киберпреступности. Ведомство проводит мероприятия по противодействию киберпреступлениям сразу по нескольким направлениям. В том числе с помощью корректировки законодательства.