Число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, снизилось в России

По данным статистики МВД, на российских дорогах снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этом году на 7,4% меньше таких правонарушений по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее в России каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. И это только раскрытые дела. На момент совершения нарушения пьяными оказались 182 тысячи задержанных. Общее число установленных преступников — чуть больше 580 тысяч человек.

Число пьяных преступников снизилось на 8,1%, а количество совершенных ими преступлений — на 7,4%. Больше всего таких преступлений зарегистрировали в Туве. Недалеко ушел и Ненецкий автономный округ.

«Безусловно, есть позитивная тенденция в этом направлении, но говорить о том, что ситуация поменялась в корне, пока рано. На мой взгляд, снижение числа „пьяных“ преступлений напрямую связано с настроениями в обществе вокруг пандемии», — рассказал газете «Известия» руководитель некоммерческой организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По его мнению, из-за коронавируса люди стали более бережно относиться к своему здоровью. Так как известно, что алкоголь убивает иммунитет.