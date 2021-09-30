Число преступлений сократилось в Чебоксарах

В столице Чувашии уровень преступности сократился на 8,5%, передает портал Infox.

По данным издания, на профилактику правонарушений из городского бюджета было выделено 45 миллионов рублей. Уточняется, что ранее из-за действий мошенников горожане потеряли около 180 миллионов рублей.

«Информирование населения о бесконтактных хищениях проводится неплохо, но тем не менее разъяснительную работу надо продолжать и усиливать», — обозначил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.