Общество 15 января 2024, 13:04 Число преступлений снизилось в Москве за год Прокуратура Москвы: число преступлений в столице за 2023 год сократилось на 2,4% РИА «Новости»

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За 12 месяцев 2023 года в Москве совершили 133 650 преступлений, что на 2,4% процента меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации правоохранителей, самыми криминальными стали центральный, юго-восточный и восточный округа столицы. Меньше всего преступлений зафиксировали в северо-западном округе, Новой Москве и Зеленограде.

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Кроме того, самыми распространенными преступлениями стали мошенничества и кражи. Прокуратура зафиксировала 49 038 и 44 442 таких случая соответственно.

Также в ведомстве насчитали 595 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автомобилей.

«35 633 (-26,5%) преступления совершено в общественных местах, в том числе 19 571 (-29,9%) — на улицах», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее более 230 водителей поймали пьяными за рулем в Москве за пять дней.