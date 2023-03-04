Общество 04 марта 2023, 03:45 Число преступлений с оружием вдвое увеличилось в России — МВД МВД России: рост преступлений с использованием оружия и взрывчатки достиг почти 50% РИА «Новости»

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Количество преступлений с оружием и взрывчаткой в первом месяце 2023 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

«В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений», — отметили в ведомстве.

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Наибольший прирост таких преступлений зафиксировали в Белгородской области.Второе и третье место у Брянской и Курской областях. Также в этой пятерке оказались Москва и Бурятия.

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По данным министерства, по сравнению с январем прошлого года на 2,4% выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Значительный прирост преступлений в Белгородской, Брянской и Курской областях правоохранители связали с обстрелами со стороны Украины.

По данным МВД, в 2022 году жители Ростовской области перечислили 1,48 миллиарда рублей мошенникам с Украины и Западной Европы. Сall-центры мошенников работают против российского населения.