Число пострадавших при пожаре в столичной гостинице «Вечный зов» увеличилось до 18, восемь из них — дети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, от пожара пострадали 18 постояльцев гостиницы, в их числе восемь детей», — сказал представитель ведомства.

По его данным, у пострадавших отравление продуктами горения. Три человека все еще находятся в реанимации. Известно, что дети, проживавшие в отеле, приехали на слет кадетов.

Очевидцы рассказали, что дети кричали о помощи, когда начался пожар. На улице они оказались раздетыми и босыми. Помогали их выносить не только спасатели, но и обычные прохожие. Одна женщина рассказала, что пробиралась к выходу сквозь неосвещенный коридор. Она также отметила, что сигнализация не сработала.

Сообщение о пожаре в гостинице на 6-й Кожуховской улице поступило в МЧС в 03:27 во вторник. В это время в помещении находились 305 человек. Пламя охватило первый этаж и частично коридор. В 04:28 огонь был потушен на площади 100 квадратных метров.