Число пострадавших в аварии с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 20

Всего в туристическом автобусе ехали 29 человек. Все они выжили. Изначально говорилось о 10 пассажирах с травмами. Теперь число пострадавших увеличилось до 20. Среди них нет детей.

Семь человек доставили в Гагинскую районную больницу, шестерых — в Большеболдинскую районную больницу, семерых — в Починковскую районную больницу. Остальных пассажиров — девять человек — доставили на автобусах Гагинского АТП в гостиницу в селе Большое Болдино.

Появились фото перевернувшегося под Нижним Новгородом автобуса с туристами Подробнее

Автобус направлялся из Саратова в Большое Болдино. Он перевернулся в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново. ЧП случилось 6 октября, около 10:40 по местному времени (09:40 по Москве).

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, автобус перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.

Розлива топлива и пробки на трассе нет.