Общество 03 апреля 2023, 18:58 Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 33 Минздрав: число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33 Телеканал «360»

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Число пострадавших при взрыве кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщили «Известия».

По данным ведомства, в медицинских учреждениях остаются 22 человека. Восемь из них находятся с тяжелом состоянии.

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Ранее сообщалось, что 32 человека пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Сам журналист погиб.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что пациентов доставили в девять лечебных учреждений города. В их числе: Мариинская больница, Городская больница № 26, НИИ скорой помощи имение Джанелидзе, детский центр Раухфуса. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Председатель петербургского фонда доноров Станислав Давыдов рассказал, что в больницах Петербурга есть все необходимые медикаменты и достаточное количество донорской крови для пострадавших при взрыве в кафе.