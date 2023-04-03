03 апреля 2023, 18:58
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 33
Минздрав: число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33
Число пострадавших при взрыве кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщили «Известия».
По данным ведомства, в медицинских учреждениях остаются 22 человека. Восемь из них находятся с тяжелом состоянии.
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Ранее сообщалось, что 32 человека пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Сам журналист погиб.
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что пациентов доставили в девять лечебных учреждений города. В их числе: Мариинская больница, Городская больница № 26, НИИ скорой помощи имение Джанелидзе, детский центр Раухфуса. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Председатель петербургского фонда доноров Станислав Давыдов рассказал, что в больницах Петербурга есть все необходимые медикаменты и достаточное количество донорской крови для пострадавших при взрыве в кафе.
Санкт-Петербург
Больницы
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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