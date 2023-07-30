30 июля 2023, 12:28
Число пострадавших при падении ракеты в Таганроге выросло до 22
Глава Таганрога Фатеев: число пострадавших в результате падения ракеты выросло до 22
Число пострадавших в результате падения осколков украинской ракеты в Таганроге выросло до 22, написал в своем Telegram-канале глава города Андрей Фатеев. По его словам, в больницах остаются девять человек, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Фатеев рассказал, что по состоянию на утро 30 июля в медицинские учреждения обратились 22 человека, включая одного ребенка, который получил ушиб при падении с велосипеда.
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«От девяти граждан приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС», — добавил глава города и уточнил, что семерых обратившихся уже проконсультировали, документы примут 31 числа.
Еще от 18 человек приняли заявления на единовременные выплаты матпомощи и в связи с утратой имущества первой необходимости. Власти продолжают работу с пострадавшими горожанами. Специалисты занимаются и разбором завалов — на месте заняты восемь единиц техники.
Взрыв в центре Таганрога раздался 28 июля. В Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили украинскую ракету. Позже военные предотвратили еще одну атаку в Ростовской области. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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