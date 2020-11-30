Число пострадавших от интернет-мошенников россиян выросло вдвое с начала пандемии

Пандемия коронавируса дала разгуляться интернет-мошенникам. Россияне пожаловались, что чаще сталкиваются с обманом в Сети. Пострадавших из-за недобросовестности онлайн стало вдвое больше.

За семь месяцев пандемии — с марта 2020 года — о столкновении с мошенниками заявили 54% пользователей, сообщил сайт RT со ссылкой на опрос Центра социологических исследований АНО «Диалог». До этого такой опыт был только у 25% опрошенных.

Наиболее часто злоумышленники ищут своих жертв в социальных сетях: о встрече с ними рассказали 55% участников опроса. Через мобильную связь мошенники связывались с 46% россиян, а по почте — с каждым пятым (20%).

В основном при попытке обмана у респондентов хотели узнать банковские и паспортные данные. Ими интересовались в 86% и 52% случаев соответственно. С финансовыми потерями, как выяснили специалисты, столкнулись 37% опрошенных. В среднем интернет-мошенничество лишило россиян 20 тысяч рублей на человека.

Большинство участников опроса — 83% — за помощью к полиции после общения со злоумышленниками не обращались.

Эксперты заметили, что число случаев мошенничества в сети растет вместе активностью интернет-пользователей в период пандемии.

Участие в проведенном исследовании приняли 1,4 тысячи респондентов из 75 регионов России.