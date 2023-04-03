Общество 03 апреля 2023, 11:56 Число покупок фастфуда среди россиян сократилось на 4%

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Россияне стали реже интересоваться фасфудом. За первый квартал текущего года число покупок такой еды снизилось на 4% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс».

За этот период большим спросом среди соотечественников пользовалось качественное ресторанное меню, в таких заведениях число покупок увеличилось на 9%.

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Отмечается, что средний чек в ресторанах и барах составил 1 354 рубля, в точках быстрого питания — 423 рубля.