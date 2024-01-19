Общество 19 января 2024, 17:28 Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве на 30% за год ГИБДД: число пьяных ДТП в Москве в 2023 году снизилось на 14,6% РИА «Новости»

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Столичная Госавтоинспекция зафиксировала снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей за 12 месяцев 2023 года на 14,6%. Кроме того, число погибших и пострадавших в таких авариях упало на 30% и 19,5% соответственно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Всего за указанный период на территории города зарегистрировано 317 ДТП такой категории, в которых 42 человека погибли и 400 пострадали», — рассказали в ГИБДД.

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В Госавтоинспекции добавили, что в прошлом году сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности свыше 23 тысяч водителей, из которых 11 тысяч управляли автомобилем в состоянии опьянения, а 12 тысяч отказались проходить медосвидетельствование. Более того, против 1260 автомобилистов возбудили уголовные дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД.