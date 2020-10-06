Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки превысило 11 тысяч

В России за сутки выявили 11 615 случаев COVID-19 в 83 регионах. Показатель стал самым большим за пять месяцев: в последний раз он превысил отметку в 11 тысяч 11 мая.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 1 237 504 россиянина. Выздоровели за последние 24 часа 6252 человека. Всего поправившихся — 988 576. Врачи не сумели помочь еще 188 пациентам. Всего скончавшихся из-за COVID-19 — 21 663.

Среди регионов по выявленным за сутки случаям лидирует Москва, где 4082 новых инфицированных. В Санкт-Петербурге их 411, в Московской области — 347. В Ростовской области у врачей стало на 253 коронавирусных больных больше, а в Нижегородской — на 204.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 6 октября в РФ, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 48,3 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за минувший день сделано 295 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 234 360 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области на сегодняшний день провели 2 484 969 анализов на коронавирус. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на коронавирус проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

Специалисты подчеркнули, что тяжесть заражения инфекцией зависит от генетических особенностей конкретного человека. Из-за определенных мутаций вирус может легче проникать в клетки или, наоборот, сталкиваться с определенными преградами.

Новая вспышка COVID-19, по мнению фармаколога, обусловлена несоблюдением людьми мер безопасности последние два месяца.