Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 960 тысяч

За сутки в России выявили 4744 случая коронавируса. Инфекцию подтвердили у жителей 84 регионов. Всего COVID-19 с начала эпидемии заболели 961 493 россиянина.

Врачи отпустили домой 2456 пациентов, которые полностью справились с коронавирусом. Выздоровевших уже 773 095. Скончались за последние 24 часа 65 больных COVID-19. Число умерших достигло 16 448.

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 34,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 247 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением остаются на 24 августа 217 739 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, созданную в центре имени Гамалеи. Приобрести ее готовы более 20 стран, которые уже подали соответствующие заявки. Тем не менее в США намерены воспользоваться экспериментальным британским препаратом и внедрить его хотят до президентских выборов.