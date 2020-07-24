Число подтвержденных случаев COVID-19 в России перевалило за 800 000

В России за сутки выявили 5811 случаев коронавируса в 84 регионах. С начала эпидемии зафиксировано уже более 800 тысяч случаев. Большая часть заболевших — 588 774 — уже выздоровела.

Всего в стане зафиксировали 800 849 коронавирусных больных. Врачи за последние 24 часа отпустили домой 8444 пациента, которым удалось полностью победить болезнь. Всего среди перенесших COVID-19 таких 588 774.

Из-за инфекции скончались 13 046 россиян. За день болезнь унесла еще 154 жизни.

В Москве у врачей стало на 645 коронавирусных больных больше. В Свердловской области выявили 248 новых случаев COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе их 196. В первые пять регионов по этому показателю вошли Нижегородская область (+194 положительных тестов на коронавирус) и Санкт-Петербург с 181 новым заболевшим.

На 24 июля, по данным Роспотребнадзора, в стране провели более 26,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Только за сутки сделано 299 тысяч тестов.

Под наблюдением врачей остаются 366 373 россиянина, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

По мнению эксперта, бороться с инфекцией помогут только вакцины нового поколения. Благодаря им формируется иммунитет на год. Пока не началась прививочная кампания, следует беречь себя и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем не менее многие россияне постепенно перестают придерживаться санитарных норм.