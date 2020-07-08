Число подтвержденных случаев COVID-19 в России перевалило за 700 тысяч

В России за сутки выявили 6562 случая коронавируса. Число пациентов с COVID-19 в стране преодолело отметку в 700 тысяч. Предыдущий рубеж — в 600 тысяч — был пройден 24 июня.

Новые случаи COVID-19 подтвердили в 84 регионах России. Из них 27,6% протекали без каких-либо клинических симптомов.

Сейчас в РФ 700 792 коронавирусных больных. Выздоровевших больше половины — 472 511. За последние 24 часа поправился 8631 россиянин. С начала эпидемии врачи не сумели спасти 10 667 пациентов. За сутки умерли еще 173 подхвативших инфекцию.

В Москве положительными на COVID-19 оказались тесты у 621 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 295 новых случаев заболевания, в Ханты-Мансийском АО — 268. В пятерке регионов по этому показателю находятся Свердловская область, где выявили 263 заболевших, и Иркутская область (+240 новых случаев).

На 8 июля в России провели свыше 21,7 миллиона тестов на наличие нового коронавируса. За минувший день специалисты сделали 253 тысячи анализов. Под наблюдением специалистов остаются 275 764 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

Недавно появился рейтинг мест, где наиболее вероятно заразиться SARS-CoV-2. Его возглавили помещения с плохой вентиляцией. Шанс заболеть высок в очередях и общественном транспорте в часы пик. Если на людях при этом нет масок, а социальную дистанцию они не соблюдают, ситуация только усугубится. Бары, рестораны и караоке-клубы поставили в списке на третье место.