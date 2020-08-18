Число подтвержденных случаев COVID-19 в России не превышает 5 тысяч три дня подряд

За сутки в России подтвердили 4748 случаев коронавируса. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 выявили у жителей 83 регионов. С начала эпидемии инфекцию подхватили 932 493 россиянина.

Количество победивших вирус соотечественников достигло 742 628. За последние 24 часа их стало больше на 6527. Врачи не смогли помочь 15 872 пациентам. За сутки кончались еще 132 человека.

В Москве у медиков стало на 693 коронавирусных больных больше. В Санкт-Петербурге подтвердили еще 157 новых случаев, в Свердловской области — 149. В Подмосковье зафиксировано 145 инфицированных, в Ставропольском крае — 128.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, в РФ провели свыше 32,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Только за сутки сделано 184 тысячи тестов. Медики оставили под наблюдением 225 759 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области на 18 августа проведено 1 660 893 анализов на SARS-CoV-2. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусной ситуации стран.

Тесты на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании здоровые могут пройти обследование на базе частных лабораторий.

Ученые из разных стран пришли к выводу, что на риск заражения коронавирусом напрямую влияет состояние психики. От него же зависит, насколько тяжело будет протекать болезнь и насколько велика вероятность летального исхода.

По мнению иммунолога, повторно заболеть COVID-19 человек может спустя два-три месяца после выздоровления.