Число жителей России, поддерживающих спецоперацию на Украине, с начала мониторинга ситуации возросло до 76%. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ, они появились на сайте организации.

На вопрос, поддерживают или не поддерживают решение о специальной операции России на Украине, 25 февраля положительно ответили 65%. Уже к 24 марта показатель возрос на 11%.

Скорее, не поддерживали спецоперацию в конце прошлого месяца 25% респондентов. По последним данным, их число уменьшилось до 15%.

«Представление о целях специальной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении трех последних недель. Основная из них — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (42% опрошенных, минус 4% за неделю)», — сказано в материале.

Также опрошенные среди целей России назвали желание сменить политический курс на Украине, защитить население Донбасса и очистить страну от нацистов.