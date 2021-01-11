Число поборовших СОVID-19 россиян превысило 2,8 миллиона

За последние сутки в России зафиксировали 23 315 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом выписано 21 786 человек. Общее число выздоровевших в стране составляет 2 800 675.

В оперштабе отметили, что среди новых заболевших 2805 (12%) — это бессимптомники. Больше всего заразившихся выявили в Москве (+4646), Санкт-Петербурге (+3004) и в Подмосковье (+1315). В Московской области, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, провели уже 5 160 032 тестов на коронавирус с начала пандемии.

Но в этих регионах и больше всего выздоровевших за последние 24 часа: Москва — 6684 человек, Петербург — 1873, Московская область — 1423. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал «Стопкоронавирус.рф».

Всего за время эпидемии коронавирусом заразились 3 425 269 россиян. Число летальных случаев составляет 62 273. За последние сутки скончались 436 больных.

Пандемию пытаются победить уже больше года. Всего в мире СOVID-19 подтвердился более чем у 90 миллионов человек.

Точное происхождение SARS-CoV-2 до сих пор не определено. Чтобы это выяснить, Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай экспертов из разных стран. Они должны прилететь в КНР уже 14 января.