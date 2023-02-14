Общество 14 февраля 2023, 10:38 Число пенсионеров в России сократилось, а пенсии выросли Соцфонд: число пенсионеров РФ снизилось до 41,8 млн, а пенсии выросли до 20,7 тыс. руб. РИА «Новости»

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Число пенсионеров в России, по данным на 1 января 2023 года, составило 41,78 миллиона человек. За год эта цифра уменьшилась на 232 тысячи человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Социального фонда России.

Количество пожилых людей стало сокращаться с 2019 года, когда началось увеличение пенсионного возраста. В 2020 году эту динамику ускорила пандемия коронавирусной инфекции. Одновременно сокращается число работающих пенсионеров. Их количество снизилось за 2022 год на 600 тысяч человек.

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По итогам 2022 года темпы роста пенсионных выплат превысили инфляцию на 11,94%. Средняя пенсия составила 20,6 тысячи рублей, увеличившись на 14% по сравнению с показателем 2021 года.

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Российские стандарты соцзащиты начнут работать в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 марта. Сейчас решаются вопросы о назначении пенсий, выплатах пособий, больничных, субсидий.