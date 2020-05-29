Число пациентов с коронавирусом снизилось в Тюмени

«Тюменская область — 18 случаев», — указано в сообщении оперштаба.

А это меньше, чем в предыдущие сутки, когда медики зафиксировали 30 новых пациентов. При этом выздоровели 17 местных жителей.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 1580 человек. По данным местного оперативного штаба, среди них выздоровели 790 пациентов.

Всего же по России выявлено 387 623 случая коронавирусной инфекции, из них 4374 человека умерли, а 159 257 пациентов выздоровели.