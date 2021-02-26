Число отравившихся водой в Красноярске превысило 150 человек

Водой в конце января-начале февраля в Красноярске отравились 158 человек. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

Ведомство завершило санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией жителей Октябрьского района Красноярска.

«В период с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 детей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в большинстве своем отравления оказались легкой степени тяжести. В ходе расследования стало известно, что компания-поставщик воды «КрасКом» нарушала санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Такие действия «могли способствовать формированию очага заболеваемости».

По нарушениям открыты дела в отношении «КрасКом» по статье КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Красноярская прокуратура начала проверку информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска 1 февраля. Живущие в этом районе люди отравились водой из-под крана. После этого следователи открыло дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Потерпевшими признали 56 человек, отметило РИА «Новости».